Son şampiyon İtalya elendi! İlk çeyrek finalist İsviçre

Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ile Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya EURO 2024 son 16 turunda karşı karşıya geldi. Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakayı İsviçre 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İSVİÇRE HİÇ ZORLANMADI

Beklenenin aksine İsviçre'nin üstün bir oyun ortaya koyduğu mücadelede golleri 37. dakikada Remo Freuler ve 46. dakikada Ruben Vargas kaydetti. İsviçre'nin rahat bir galibiyet aldığı mücadelede İtalya'nın performansı eleştiri aldı.

MURAT YAKIN ŞOV YAPIYOR

Murat Yakın dönemi İsviçre

▪ Almanya maçında 90. dakikada galibiyeti kaçırdılar.

▪ İtalya'yı 2-0 elediler.

▪ Euro 2024'te namağlup durumdalar.

▪ Son 18 resmi maçta sadece 1 mağlubiyet aldılar.

GÜÇLÜ BİR RAKİMİZ ELENDİ

Final yolunda olası rakibimiz İtalya'nın elenmesi Avrupa basınında da sürpriz olarak nitelendirildi.

İNGİLTERE-SLOVENYA MAÇININ GALİBİ

İsviçre, İngiltere-Slovenya maçının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.





