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Son şampiyon Trabzonspor, sezonu galibiyetle açtı

05.08.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili ekip, Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi - Geçen sezonu tüm kulvarlarda 17 golle tamamlayan Trabzonsporlu Cornelius, bu sezon 2. resmi maçında 3. golünü kaydetti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça iyi başlayan bordo-mavili ekip, oyunun kontrolünü elinde bulundurduğu ilk yarıyı 16. dakikada Andreas Cornelius'un kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının çok büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Trabzonspor, rakip kalede tehlikeli olamazken, kalesinde de net bir gol pozisyonu vermedi. Mücadelenin 86. dakikasında Karadeniz temsilcisi, bir kez daha korner sonrasında golü buldu. Stefano Denswil'in attığı golle farkı 2'ye çıkaran Trabzonspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Şampiyon Trabzonspor 2-0'lık skorla sezona iyi bir başlangıç yaparken, İstanbulspor ise 17 sezon sonra çıktığı Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

- Cornelius sezona iyi başladı

Trabzonspor'un Danimarkalı santrforu Andreas Cornelius, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon 15'i ligde olmak üzere toplam 17 kez fileleri havalandırarak bordo-mavili takımın şampiyonluğunda büyük rol alan Cornelius, bu sezon da çıktığı 2. resmi maçta 3. kez gol sevinci yaşadı.

Demir Grup Sivasspor ile yapılan Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2 kez ağları sarsan 29 yaşındaki santrfor, ligin ilk haftasında 2-0 kazanılan İstanbulspor karşılaşmasında da takımının ilk golünü kaydetti.

- İki korner skoru belirledi

Trabzonspor'un 2 golü de korner atışı sonrasında geldi.

Karşılaşmada iki takım da net gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, bordo-mavili ekip kilidi duran topla açtı.

Maçın 16. dakikasında soldan kullanılan kornerde Cornelius kafayla topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 86. dakikasında ise bu kez sağdan kullanılan kornerde arka direkteki Stefano Denswil kafayla vurduğu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

- Sezonun ilk sarı kartı Ferhat Yazgan'a

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk sarı kartını İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.

Müsabakanın 44. dakikasında yaptığı faul sonra hakem Arda Kardeşler'in sarı kart çıkardığı Ferhat, bu sezonun ilk kartını gören futbolcu oldu.

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