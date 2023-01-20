Son sezonda kimse seks yapmamıştı! Aşk Adası hızlı başladı

‘Love Island’ adlı yarışmada, halk arasından seçilen 12 bekâr, bir adada bulunan villada çift olmak için hünerlerini sergiliyor.

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island/Aşk Adası'na katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu kabul ederek bu yılki Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıklamıştı.

Yeni sezonu başlayan yarışmada yarışmacılar hızlı başladı. Tanya Menhenga ve David Salako'nun öpüşmesi gündem oldu. Ancak Tanya bu öpüşmeden pek etkilenmedi.

İzleyiciler de bu ikiliyi birbirine yakıştırmadı ve "O adamı Tanya'dan uzaklaştırın, David ona göre değil" yorumları yaptı.



