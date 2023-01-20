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Son sezonda kimse seks yapmamıştı! Aşk Adası hızlı başladı

20.01.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island yeni sezona başladı. Birbirinden ateşli yarışmacıların olduğu Aşk Adası yine hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon yarışmada birinci olan Ekin Su o sezonda kimsenin seks yapmadığını itiraf etmişti. Bakalım bu sezon neler olacak...

Son sezonda kimse seks yapmamıştı! Aşk Adası hızlı başladı

‘Love Island’ adlı yarışmada, halk arasından seçilen 12 bekâr, bir adada bulunan villada çift olmak için hünerlerini sergiliyor.

İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island/Aşk Adası'na katılarak birinci olan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu kabul ederek bu yılki Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıklamıştı.

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Yeni sezonu başlayan yarışmada yarışmacılar hızlı başladı. Tanya Menhenga ve David Salako'nun öpüşmesi gündem oldu. Ancak Tanya bu öpüşmeden pek etkilenmedi.

İzleyiciler de bu ikiliyi birbirine yakıştırmadı ve "O adamı Tanya'dan uzaklaştırın, David ona göre değil" yorumları yaptı.

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Love Island aşk adası Oyuncu ele

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