Son Yaz 24. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! "Annemi öldürdün"

Son Yaz son bölüme Soner’le Naz’ın evliliği damga vurdu. İkisinin evliliği sonrası hem Soner’in ailesi hem de Naz’ın ailesi büyük şok yaşamaktadır. Selim Kara, yaşananlar sonrasında Naz’a hesap sormak için eve gitse de Naz’ı evde bulamaz. Naz’ı eve döndürmek isteyen Yağmur, Soner’le Naz’ın kaldığı otele gider. Akgün de oteldedir.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Soner’in abisinin yönlendirmesiyle bir grup otele baskına gider. Soner’le Akgün oradakilerle başa çıkmaya çalışırken, Yağmur da krize girer. Yağmur’u otelden çıkarmak için adamlarla mücadeleye giren Soner vurulur. Son Yaz izleyicileri Soner’in akıbetini merak ederken, Son Yaz yeni bölümden fragman yayınlandı.



