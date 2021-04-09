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Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Canan: "İlk aşkı bilir misin?"

09.04.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Son Yaz, her Cuma akşamı izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor duruma düşmüştü. Peki Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı izle | Canan: "İlk aşkı bilir misin?"

Her Cuma saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Son Yaz, her Cuma akşamı izleyenleri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor duruma düşmüştü. Peki Son Yaz dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON YAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (15. BÖLÜM)

Son Yaz dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (14. BÖLÜM)

Yağmur, Akgün’ün evlilik çıkışına oldukça şaşırmıştır. Akgün, Yağmur’u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, fakat ilişkilerini Yağmur’un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün’ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün’ün heyecanına katılacaktır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim’in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur’la evlenmek istediğini aniden Selim’e söyleyiverir. Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük ölçüde zarar görecektir. Halil Sadi, Selim’in Cemal’i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Selim, Canan’ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Fakat Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim’den durmamasını ister. Bu sırada Selim’e atanan muhakkik gelir. Selim’e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan’ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

SON YAZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (15. BÖLÜM)

Son Yaz dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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FOX Son Yaz dizisi
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