Son Yaz dizisinden üzen iddia: Başrol oyuncusu ayrılıyor

Son Yaz dizisi bu hafta sezon finali yaparak yaz tatiline çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Son Yaz kadrosuna Akgün’ün abisi Gökhan karakteriyle dahil olan Olgun Toker, sezon finali itibariyle diziden ayrılıyor.

BAŞROL OYUNCUSU VEDA MI EDİYOR?

Son Yaz dizisinden gelen bir diğer iddia ise dizinin başrol oyuncularından Funda Eryiğit’in ayrılacağı yönünde. Dizide Selim Savcı’yı canlandıran Ali Atay’ın avukat eşi Canan’ı canlandıran Funda Eryiğit’in yeni sezonda Son Yaz dizisinde rol almayacağı iddia ediliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

SON YAZ DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak.

Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu dizinin kadrosunda ayrıca Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi isimler yer alıyor.



