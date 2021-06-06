Son Yaz dizisinin sezon finalinde dikkat çeken Akgün Gökalp sahnesi

Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde oynadığı Son Yaz dizisi, 4 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 21. bölümüyle sezon finali yaptı.

Son Yaz'ın final sahnesinde görünen yazının CHP'nin eski Bursa milletvekili Kemal Ekinci'nin oğlu olan ve 1995'te geçirdiği trafik kazasında, 23 yaşındayken hayatını kaybeden, aynı zamanda dizinin senaristlerinden Cenk Boğatur'la aynı liseden (Bursa Anadolu Lisesi) mezun olan Akgün Gökalp Ekinci'ye ithaf edildiği öğrenildi.

Bursaport sitesine konuşan Boğatur, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Çok sevdiğim arkadaşım mert duruşu, gözükaralığı, cevvalliği ve sevecenliği ile iz bıraktı. Onun anısına birşeyler yapmak aklımdaydı. Dizinin senaryosunu hazırlarken onun bu özelliklerini Alperen Duymaz'ın oynadığı Akgün Gökalp Taşkın karakteri ile ekrana taşıdık. Akgün Gökalp Taşkın'ın fiziki özellikleri de arkadaşımla benzerlik taşıyor. Onun anısını dizi ile yaşatmanın mutluğunu yaşıyorum. Kendisini saygı ve özlemle anıyorum."



