Son Yaz’ın Naz’ı Yasemin Yazıcı ilk ödülünü kazandı

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı Son Yaz dizisi final yapmış olsa da yankıları devam ediyor. İlk sezonuyla başarılı bir çıkış yakalayan ancak ikinci sezonunda reytingleri beklentilerin altında kaldığı için final kararı verilen dizi için hayranları devam etmesi için sosyal medyadan imza kampanyası düzenlemişti.

Son Yaz hayranlarının sosyal medyadaki tüm itirazlarına rağmen 26. bölüm itibariyle final yaptı. Dizide başarılı performans sergileyen isimlerden birisi de Yasemin Yazıcı oldu. Naz karakterini canlandıran genç oyuncu, etkili bir performans ortaya koyunca ödüle layık bulundu. Moon Life Ödülleri 2021’de “En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülüne layık bulunan oyuncu, kariyeri adına dizideki fırsatı değerlendirerek iyi bir çıkış yaptı.

