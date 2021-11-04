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Son Yaz’ın Naz’ı Yasemin Yazıcı ilk ödülünü kazandı

04.11.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final yaparak izleyicilerini üzen Son Yaz dizisinde canlandırdığı Naz karakteriyle oyunculuğa adım atan Yasemin Yazıcı, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Son Yaz’ın Naz’ı Yasemin Yazıcı ilk ödülünü kazandı

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı Son Yaz dizisi final yapmış olsa da yankıları devam ediyor. İlk sezonuyla başarılı bir çıkış yakalayan ancak ikinci sezonunda reytingleri beklentilerin altında kaldığı için final kararı verilen dizi için hayranları devam etmesi için sosyal medyadan imza kampanyası düzenlemişti.

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Son Yaz hayranlarının sosyal medyadaki tüm itirazlarına rağmen 26. bölüm itibariyle final yaptı. Dizide başarılı performans sergileyen isimlerden birisi de Yasemin Yazıcı oldu. Naz karakterini canlandıran genç oyuncu, etkili bir performans ortaya koyunca ödüle layık bulundu. Moon Life Ödülleri 2021’de “En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülüne layık bulunan oyuncu, kariyeri adına dizideki fırsatı değerlendirerek iyi bir çıkış yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi
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