Son Yaz ne zaman başlıyor? Selim Kara intikam peşine düşüyor! Son Yaz dizisi 22. yeni bölümden çarpıcı fragman!

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz'ın 22. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Son Yaz yeni sezonu ile 18 Eylül Cumartesi saat 20.00’de başlıyor.

Geçtiğimiz yıl çekimleri Çeşme'de yapılan Son Yaz'ın hikayesi artık İstanbul'da geçecek.

4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan Son Yaz'ın 2. sezon bölümleri artık cumartesi akşamları seyirciyle buluşacak.



Dizi için nefesler tutulurken şimdi gözler Canan’ın ölümü ile her biri ayrı dünyalara savrulan Akgün ve Kara ailesinin yaşayacaklarına kilitlendi.

CANAN'IN ÖLÜMÜ TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan karakterinin ölerek diziye veda etmesinin ardından, yeni sezon heyecanla bekleniyordu.

Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan Son Yaz dizisinde, Canan'ın ölümünün ardından yaşanan olaylar konu alınacak. Son Yaz, 2. sezon ilk bölümüyle 18 Eylül'de seyirci karşısına çıkacak.

BİRCE AKALAY YENİ ROLÜYLE ÇOK KONUŞULACAK

Diziye yeni katılan Birce Akalay'ın canlandırdığı Sare’nin gelişi ile “Son Yaz”da yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Kara ailesi ve Akgün’ün hikayesi İstanbul’a taşınırken akıllardaki tek soru ise Canan’ın acı kaybı sonrası nelerin yaşanacağı.

Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim (Ali Atay) inzivaya çekilmiştir.

Akgün (Alperen Duymaz) ise kaçak durumundadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay (Birce Akalay) olacaktır. Sare Akay “Son Yaz” evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Kendine güvenen, acımasız, sabit fikirli, esprili ve inatçı bir kadın olan Sare Akay bir istihbarat çalışanıdır. Analitik zekaya sahiptir ve yaratıcıdır. Organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim ne Akgün ne de Yağmur (Hafsanur Sancaktutan) artık eskisi gibi değillerdir. Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.

ÜNLÜ OYUNCULAR VEDA ETMİŞTİ

Dizide Canan Kara karakteri sezon finalinde öldürülmüştü. Dizide Canan'ı canlandıran Funda Eryiğit Son Yaz'a veda etmişti. 21. bölümü ile birlikte sezon finali yapan diziden Şebnem Dönmez, Emre Karayel ve Erdem Şanlı da ayrılmıştı.

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı Son Yaz’ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer yer alıyor.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu Son Yaz'ın senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme alıyor.

