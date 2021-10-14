Son Yaz neden final yapıyor? Sevilen diziden şok karar! Son Yaz dizisi final mi oluyor?

FOX TV'de ekranlara gelen Son Yaz dizisi hakkında final iddiası gündeme geldi. Sevilen dizinin neden final olacağı merak ediliyor. Peki Son Yaz neden final yapıyor?

SON YAZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

O3 Medya imzalı olan ve yönetmeliğini Semih Bağcı'nın yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in senaryosunu beraber kaleme aldığı Son Yaz dizisinin final olacağı iddia edildi. Önceki sezonu İzmir'de çekilmiş olan dizi bu sezon Rize sahneleriyle ile sezona başlayıp sonrasında İstanbul'a taşınmıştı. Dizinin neden final kararı aldığı da merak ediliyor.

Son Yaz dizisinde çıkan oyuncuların yerine gelen isimler gelse de beklenilen reyting rakamlarına ulaşılamadığı ve bu sebeple dizi ekibine final kararının iletildiği ifade edildi.

SON YAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Son Yaz'da Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim artık inzivaya çekilmiştir. Akgün ise kaçak durumdadır. Onları yeniden bir araya getirecek kişi ise Sare Akay olacaktır. Bir istihbarat çalışanı olan Sare Akay, organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır. Ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Fakat bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim artık eski Selim’dir; ne Akgün eski Akgün, ne de Yağmur eski Yağmur'dur. Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.



