Son Yaz yeni bölüm fragmanı | Yağmur, Akgün’den ayrılıyor mu?

Son Yaz dizisinin yeni bölümleri birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni yayınlanan fragmanında, Akgün kendisini kandırdığını düşünerek Gökhan’ı dövdüğü için çok pişmandır. Kendisini affettirmek için ise Gökhan’ın el konulan arabasını almaya karar verir ve Soner de Akgün’e yardım eder. Yağmur ise diğer yandan Gökhan’ı yumuşatmaya çalışır. Son Yaz dizisi bu akşamki 18. Yeni bölümü ile FOX ekranlarında! SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR? Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır. Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır. SON YAZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN SON YAZ YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN SON YAZ 17. BÖLÜM ÖZET Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.