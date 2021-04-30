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Son Yaz yeni bölüm fragmanı | Yağmur, Akgün’den ayrılıyor mu?

30.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Cuma FOX ekranlarında izleyici karşısına geçen Son Yaz dizisi, oldukça beğeniliyor. Hayranları tarafından tüm gelişmelerin yakından takip edildiği dizinin geçtiğimiz son bölümünde herkes Gökhan’a şüphe ile yaklaşırken Akgün, abisini bulduğu için oldukça mutluydu. Ancak Akgün sonunda, Gökhan’ın abisi olmadığı konusunda Yağmur sayesinde şüpheye düştü. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düştü. Son Yaz dizisi yeni bölümü ile bu akşam FOX’

Son Yaz yeni bölüm fragmanı | Yağmur, Akgün’den ayrılıyor mu?

Son Yaz dizisinin yeni bölümleri birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni yayınlanan fragmanında, Akgün kendisini kandırdığını düşünerek Gökhan’ı dövdüğü için çok pişmandır. Kendisini affettirmek için ise Gökhan’ın el konulan arabasını almaya karar verir ve Soner de Akgün’e yardım eder. Yağmur ise diğer yandan Gökhan’ı yumuşatmaya çalışır. Son Yaz dizisi bu akşamki 18. Yeni bölümü ile FOX ekranlarında!

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelenip, onu hastanelik edene kadar dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu asla affetmeyeceğini düşünür ve kendini affettirmek için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya karar verir. Soner ve Eray da Akgün’e yardımcı olacaktır. Diğer taraftan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın gücünü fark eder ve bundan hoşlanmaz. Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan ilişkisini sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetini sorgulamaya başlayacaktır.

1

Selim, Fatih’i gözaltına almış olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zorlaştırır ancak Selim’in hamleleri henüz tükenmemiştir. Selim ve Canan, kimseye söylemeden ilişkilerini yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemeye kararlıdır.

2

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, bir daha doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini seneler sonra bir ailenin parçası gibi hisseden Akgün, hayatı ve seçimleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığını anlayacak ve doğum gününü kendisini en mutlu hissettiği yerde kutlayacaktır.

SON YAZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

SON YAZ YENİ BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

SON YAZ 17. BÖLÜM ÖZET

Yakın çevresindekiler Gökhan'a şüpheli yaklaşsa da Akgün abisini bulduğu için mutludur. Canan, Selim’in babasını öğrendikten sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Selim ise Fatih’in üzerine daha kararlı giderek Korhan’ın cesedini aramaya başlar. Bu arada Naz’ın Eray’ı sıkıştırmasıyla nihayet cezaevinden çıkan Soner de Gökhan’ın bir sahtekâr olduğundan emindir. Yağmur’un desteğiyle Akgün de şüpheye düşer.

Selçuk’un çözmeye çalıştığı defterden sürpriz bir isim çıkar. Metin’in babası Boran Yaman’ın Halil Sadi ile ilişkisi olduğunu anlayan Selim onun da peşine düşer ve Boran Yaman’ın avukatı olarak karşısına beklenmedik bir isim çıkar. Fatih için ise çember daralır ve korktuğu başına gelir. Fatih’i Selim’in elinden kurtaran sürpriz bir isim olacaktır.

Bu sırada Yağmur herkesten gizli Gökhan ve Akgün’ün DNA'sını alıp Selim’den test için ricacı olur. Akgün abisiyle ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktır.

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FOX Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz
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