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Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum"

26.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında her Cuma izleyici ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren severek takip edilen dizinin başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan gibi başarılı isimler yer alıyor. Son Yaz dizisinin son bölümünde Akgün’ü sakladığı için Savcı Selim’in kariyeri tehlikeye girmişti. Ancak Savcı Selim yine de Akgün’ün arkasında durarak onu korumuştu.

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum"

Son Yaz dizisi yeni yayınlanan fragmanda ise Akgün, Yağmur’a aşkını ilan ederek büyük bir adım atıyor. Peki Yağmur’un buna tepkisi ne olacak? Son Yaz dizisi yeni bölümü ile bu akşam FOX’ta ekranlara gelecek.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Akgün aklanmıştır. Ve artık onun için yeni bir hayat başlıyordur. Selim ve Selçuk Taşkın’a kirli işlere bulaşmayacağına dair söz verir ve Soner ve Eray’la ortak olduğu mekânı canlandırmaya karar verir. İstanbul’dan tanıdığı sürpriz bir sanatçıyla irtibata geçer ve onu mekânlarında konser vermesi için ikna eder.

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Yağmur, Akgün’ün başı beladan kurtulduğu için çok mutludur. Babasının üstü kapalı bir şekilde yaptığı, Akgün’den uzak durması yönündeki uyarıları ciddiye almaya pek niyeti yoktur. Diğer taraftan Akgün, Selim’le aynı çatı altında yaşarken, Yağmur’a yaklaşamayacağını bilir ancak kendisine hâkim olmakta zorlanır. Akgün, aşkına karşı koyamayacağını anladığında ciddi bir karar alması gerekecektir.

Selim ise Akgün’le yaptığı operasyonun detaylarını saklayarak, katil zanlısı Cemal’i yakalar. Selim’in hikayesindeki boşluklar, inandırıcılığını sorgulatır ve süregelen soruşması kapsamında bu olayı da araştırması için bir muhakkik atanır. Canan, Selim’in başının bu sefer gerçekten derde girdiğinden emindir ve bunu durdurmak için harekete geçer.

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrenir. Aleyhindeki kanıtlar yüzünden Akgün’ün hapse gireceği kesin gibidir ve etrafta onun katil olduğu haberleri yayılmaktadır. Selim ani bir kararla, Akgün’ü polise vermekten vazgeçer ve bu süreçte Akgün’ü geçici olarak evinde saklayacak, gerçek katili adalete teslim edecektir.

Bu defa Selim’in de kariyeri büyük tehlike altındadır ve Akgün, kimsenin onun burada saklandığını öğrenmesine izin vermemelidir. Öte yandan Yağmur’un, Akgün’ün hemen karşı evde saklandığının farkına varması ise sadece birkaç saatini alır.

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Adalet Sitesi sakinleri ise çok yakın bir zamana kadar beraber yaşadıkları bu çocuğun kim olduğunu öğrenince şoke olurlar ve tepki gösterirler ancak Selim, ona yöneltilen eleştirilere kulak asmaz. Canan ise insanları sakinleştirmeye çalışırken, acımasız eleştirilerin hedefi haline gelir.

Selim, katili ortaya çıkaracak bir yol ararken, Emniyete yapılan isimsiz bir ihbar, Selim’in polis tarafından aranan bir şüpheliyi evinde sakladığını bildirince Akgün’ün bulunduğu yerden kaçması gerekir. Akgün’ün kaçışına hiç ummadığı biri yardımcı olurken, Akgün bundan sonraki hayatının sürekli saklanarak geçeceği gerçeğiyle yüzleşir. Akgün, umutsuzluğa kapıldığında, bu durumdan kurtulmak için harekete geçmekten başka şansı olmadığını anlar.

SON YAZ YENİ BÖLÜM İLK FRAGMAN

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FOX Son Yaz dizisi
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