YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Sonbahar ile birlikte hafta sonu vatandaşlar parkları doldurdu

Sonbahar ile birlikte hafta sonu vatandaşlar parkları doldurdu

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.11.2020 11:16 | Son Güncelleme

Denizli’de sonbaharın gelmesi ile vatandaşlar, manzaranın ve güzel havanın tadını çıkarmak için park ve bahçelere akın etti.

Denizli’de sonbaharın gelmesi ile vatandaşlar, manzaranın ve güzel havanın tadını çıkarmak için park ve bahçelere akın etti. Oyun parkları, yeşillik alanlar ve dökülen yaprakların oluşturduğu sarımtırak havada vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekildi. Yoğun kalabalıkta korona virüs unutulurken, sosyal mesafe ile maske kuralıda unutuldu.
Denizli’de sonbaharın başlaması ile birlikte vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve bahçelere akın etti. Güneşli ve serin havanın tadını çıkarmak isteyenler, adeta sıraya girerek Çamlık parkında yoğunluk oluşturdu. Oyun parklarında çocuklar aileleri ile vakit geçirdi. Yeşillik alanlarda ise dökülen yaprakların oluşturduğu sarımtırak manzara içerisinde vatandaşlar ve yeni evlenen çiftler hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı vatandaşlar ise park içerisinde kalabalıktan uzak noktada kitap okurken, çay ve kahvesini yudumladı.

Park içerisinde bulunan kafeteryada ise hafta sonu kalabalığı ile birlikte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlar sırayla oturarak, gezinin yorgunluğunu attı. Bazı vatandaşlar aileleri ile birlikte iç ısıtan güneşin altında piknik yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
12:53
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Denizli Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Adalı Eczanesi
Merkezefendi
Hazar Eczanesi
Merkezefendi
Kiraz Eczanesi
Merkezefendi
Limoncu Eczanesi
Merkezefendi
Servet Eczanesi
Pamukkale
Yaren Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.