Sonbahar ile birlikte hafta sonu vatandaşlar parkları doldurdu

Denizli’de sonbaharın gelmesi ile vatandaşlar, manzaranın ve güzel havanın tadını çıkarmak için park ve bahçelere akın etti. Oyun parkları, yeşillik alanlar ve dökülen yaprakların oluşturduğu sarımtırak havada vatandaşlar hatıra fotoğrafları çekildi. Yoğun kalabalıkta korona virüs unutulurken, sosyal mesafe ile maske kuralıda unutuldu.

Denizli’de sonbaharın başlaması ile birlikte vatandaşlar evlerinden çıkarak park ve bahçelere akın etti. Güneşli ve serin havanın tadını çıkarmak isteyenler, adeta sıraya girerek Çamlık parkında yoğunluk oluşturdu. Oyun parklarında çocuklar aileleri ile vakit geçirdi. Yeşillik alanlarda ise dökülen yaprakların oluşturduğu sarımtırak manzara içerisinde vatandaşlar ve yeni evlenen çiftler hatıra fotoğrafları çektirdi. Bazı vatandaşlar ise park içerisinde kalabalıktan uzak noktada kitap okurken, çay ve kahvesini yudumladı.

Park içerisinde bulunan kafeteryada ise hafta sonu kalabalığı ile birlikte sosyal mesafe kuralları çerçevesinde vatandaşlar sırayla oturarak, gezinin yorgunluğunu attı. Bazı vatandaşlar aileleri ile birlikte iç ısıtan güneşin altında piknik yaptı.

