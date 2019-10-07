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Sonbahar ve kış aylarında içinizi ısıtacak bir tatil: Termal oteller!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 07.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla birlikte artık deniz kum ve güneşi barındıran tatiller yerini keyif ve rahatlamayla özdeşleşen şifa dolu termal otellere bıraktı. Bu soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir tatil arayışındaysanız sizler için derlediğimiz en iyi termal otellere göz atabilirsiniz.

GİDİŞ
İstanbul
2019-10-14 23:50:00
Denizli Çardak
2019-10-15 01:10:00
DÖNÜŞ
Denizli Çardak
2019-10-21 18:35:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 19:40:00
248.91 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-14 16:40:00
İzmir
2019-10-14 18:05:00
DÖNÜŞ
İzmir
2019-10-21 06:15:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 07:25:00
253.43 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-14 19:10:00
Ankara Esenboğa
2019-10-14 22:50:00
DÖNÜŞ
Ankara Esenboğa
2019-10-21 19:45:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 20:55:00
502.88 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-14 20:00:00
Edremit/Körfez
2019-10-15 13:30:00
DÖNÜŞ
Edremit/Körfez
2019-10-21 22:25:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 23:20:00
3244.39 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-14 21:35:00
Bursa
2019-10-15 12:45:00
DÖNÜŞ
Bursa
2019-10-21 15:55:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-21 23:25:00
6816 TL
SATIN AL

Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbahar mevsimi kendini göstermeye başladı. Soğumaya başlayan havalarda tatil yapma planlarınız varsa termal otellerin sıcacık sularında şifayı bulup keyif yapabileceğiniz adreslere doğru yola çıkabilirsiniz.

TÜRKİYE TERMAL OTEL CENNETİ

Lüks SPA ve termal otellerin ayrıcalıklı servisleriyle tüm yorgunluğunuzu atmak ve termal suların şifalı özellikleriyle sağlık bulmak için Türkiye’de tercih edebileceğiniz çok sayıda otel var.

SONBAHAR VE KIŞ'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Türkiye’nin termal konusunda en önemli şehirleri ise Afyon, Bursa, Ankara, Sapanca, İzmir, Edremit, Yalova ve Denizli’deki termal otellerdeki son durumları sizler için araştırdık.

Kimi bulunduğu bölgedeki termal kaynak suları ile öne çıkan kimi SPA’sının üst düzey lüksüyle büyüleyen, sonbahar ve kış aylarında ziyaret edebileceğiniz en iyi otelleri sizin için derledik. İşte Türkiye'de sonbahar ve kış aylarında tatil yapabileceğiniz termal oteller...


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