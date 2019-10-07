Sonbahar ve kış aylarında içinizi ısıtacak bir tatil: Termal oteller!

Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbahar mevsimi kendini göstermeye başladı. Soğumaya başlayan havalarda tatil yapma planlarınız varsa termal otellerin sıcacık sularında şifayı bulup keyif yapabileceğiniz adreslere doğru yola çıkabilirsiniz.

TÜRKİYE TERMAL OTEL CENNETİ

Lüks SPA ve termal otellerin ayrıcalıklı servisleriyle tüm yorgunluğunuzu atmak ve termal suların şifalı özellikleriyle sağlık bulmak için Türkiye’de tercih edebileceğiniz çok sayıda otel var.

SONBAHAR VE KIŞ'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

Türkiye’nin termal konusunda en önemli şehirleri ise Afyon, Bursa, Ankara, Sapanca, İzmir, Edremit, Yalova ve Denizli’deki termal otellerdeki son durumları sizler için araştırdık.

Kimi bulunduğu bölgedeki termal kaynak suları ile öne çıkan kimi SPA’sının üst düzey lüksüyle büyüleyen, sonbahar ve kış aylarında ziyaret edebileceğiniz en iyi otelleri sizin için derledik. İşte Türkiye'de sonbahar ve kış aylarında tatil yapabileceğiniz termal oteller...



