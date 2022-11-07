Sonbaharda ’Seyr-i Sefa’ Keçiören

Binlerce tür ağaç, çiçek, gül ve mevsimlik bitkinin oluşturduğu görüntüler fotoğraf tutkunları için doğal bir plato oluşturdu. Sokak canlılarının, dökülen yaprakların ve renk değiştiren ağaçların harmanıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler bu yıl da kendine hayran bıraktı. Seyri doyumsuz manzaraların oluştuğu ilçe eşsiz güzellikteki görüntüleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Keçiören’in her mevsim seyr-i sefa bir kent olduğunu dile getirerek, “Şehrimiz içinde barındırdığı güzelliklerle her mevsim seyirlik görüntüler ortaya koyuyor.

Ağaç ve çiçeğin bin bir türünü Keçiören’imizde görmek mümkün. Hal böyle olunca da hem sonbaharda hem de ilkbaharda rengârenk manzaralar ortaya çıkıyor. Bu güzellikleri seyretmek, anı ölümsüzleştirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz” dedi.

