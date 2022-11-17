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Sonbaharı yağışsız geçiren Manisa'da su kaynakları çekiliyor

17.11.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en yağışsız sonbaharının yaşandığı Manisa'daki su kaynaklarında doluluk oranları azaldı. İl genelinde 4'ü kritik, 2'si kısıntılı, biri ise yeterli seviyede olan 7 su depolama alanında doluluk oranı ortalaması yüzde 11 olarak ölçüldü.

AA muhabirinin DSİ kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Marmara Gölü ile Sarıgöl ilçesindeki Buldan Barajı tamamen kurudu. Alaşehir'deki Afşar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4, Soma'daki Sevişler Barajı'nda yüzde 25, Gördes Barajı'nda yüzde 4, Demirköprü Barajı'nda ise eksi kotta gerçekleşti.

Manisa'da sadece yeterli seviyede suyun bulunduğu Gördes'teki Güneşli Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 44 olarak gerçekleşti.

Kentte 4'ü kritik, 2'si kısıntılı, biri ise yeterli seviyede olan 7 su depolama alanında doluluk oranı ortalaması ise yüzde 11 oldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, kuraklığın bölgenin su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Gediz Nehri'nin bazı noktalarda kuruduğuna işaret eden Aslay, şunları kaydetti:

"Yer altı suyuna ulaşmak da zorlaşıyor. Eskiden 40-50 metrelerde ulaştığımız suya artık 400-500 metrelerde ulaşıyoruz. Maalesef bugüne kadar 181 sondaj kuyumuz kurudu. Mevcut sondajlarımızda da su seviyesi daha derinlere indiği için 11 kilometre uzunluğunda kolon borusu ilavesi yaptık. Hepimizin şunu iyi bilmesi lazım. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuzu, bilinçli ve tasarruflu kullanmalıyız. Su kaynaklarımızı kirletmemeliyiz. Tarımda vahşi sulamayı sonlandırmalıyız. İçme suyu ile tarımsal sulama yapmamalıyız. Aksi takdirde gelecekte bir damla içecek suya muhtaç olacağız."

Köprübaşı Balıkçılık Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi Başkanı Osman Doğan da Demirköprü Barajı'nda su seviyesinin kritik seviyelere düştüğüne, bölgeye bahardan bu yana yağmur düşmediğine işaret etti.

Balıkçılık yapan Günay Tuna da barajdaki suyun son yılların en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Yaşım 59 ilk defa böyle bir şey görüyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kuraklık baraj

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