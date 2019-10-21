Sonbaharın renklerini bir de o kentte görün

Normalde 2 haftada bir düzenlenen doğa yürüyüşleri sonbahar mevsiminde büyüleyici görüntüler oluşturan coğrafyanın tadını çıkarmak için bu mevsime özel her hafta düzenlenmeye başlandı.

GÜDAK Kelkit temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik ilçeye sınır köy olan Bayburt’a bağlı Petekli köyünden başladı. Orman içerisinden Yayladere mevkiine, buradan da Yakup Abdal Göletine ulaşan sporcular 12 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.

Sonbahar mevsiminin etkisiyle ağaçların binbir renge büründüğü parkurda renk cümbüşü içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren sporcular zaman zaman sis ve yağmur altında yürüyüşe devam etmek zorunda kaldı.

Kelkit Meslek Yüksekokulundan 5 öğrencinin ilk kez katıldığı etkinliğe Gümüşhane Merkez, Torul, Köse, Şiran ve Kelkit ilçelerinden toplam 43 sporcu katıldı.

Etkinlik sorumlularından Temel Kaya, GÜDAK olarak 43 doğaseverle gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında sporcularını bol bol fotoğraf çektiğini, yol boyunca horon oynayan kalabalık grubun doğayla baş başa stresten arınmış olarak evlerine döndüğünü söyledi.