Mynet Trend

Sonbaharın renklerini bir de o kentte görün

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.10.2019 07:24 | Son Güncelleme

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 43 sporcu Bayburt’ta sonbahar mevsiminin tüm güzelliklerinin yaşandığı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Normalde 2 haftada bir düzenlenen doğa yürüyüşleri sonbahar mevsiminde büyüleyici görüntüler oluşturan coğrafyanın tadını çıkarmak için bu mevsime özel her hafta düzenlenmeye başlandı.

GÜDAK Kelkit temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik ilçeye sınır köy olan Bayburt’a bağlı Petekli köyünden başladı. Orman içerisinden Yayladere mevkiine, buradan da Yakup Abdal Göletine ulaşan sporcular 12 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.

Sonbahar mevsiminin etkisiyle ağaçların binbir renge büründüğü parkurda renk cümbüşü içerisinde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren sporcular zaman zaman sis ve yağmur altında yürüyüşe devam etmek zorunda kaldı.

Kelkit Meslek Yüksekokulundan 5 öğrencinin ilk kez katıldığı etkinliğe Gümüşhane Merkez, Torul, Köse, Şiran ve Kelkit ilçelerinden toplam 43 sporcu katıldı.
Etkinlik sorumlularından Temel Kaya, GÜDAK olarak 43 doğaseverle gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında sporcularını bol bol fotoğraf çektiğini, yol boyunca horon oynayan kalabalık grubun doğayla baş başa stresten arınmış olarak evlerine döndüğünü söyledi.

Doğa yürüyüşlerine doktorundan mühendisine, memurundan işçisine, öğretmeninden esnafına kadar çok değişik meslek gruplarından sporcuların katıldığını kaydeden Kaya, bugün düzenledikleri yürüyüşte kendisini en çok sevindiren konulardan birisinin de üniversite eğitimi için Kelkit’e gelen öğrencilerin ilk kez yürüyüşlere katılması olduğunu sözlerine ekleyerek bugünkü yürüyüş için kendilerine rehberlik yapan Turan Arslan'a teşekkür etti.(İHA)

Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...Beşiktaş'ta mide bulandıran olay! Ağaçların arasında saklanıp...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi olduEski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane sonbahar

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sardinya adasından navigasyon kullanmak yasak

Burada navigasyon kullanmak yasak

Rekor rakam! Akın akın gidiyorlar

Rekor rakam! Akın akın gidiyorlar

29 Ekim'de nereye gidilir? 29 Ekim tatili için en güzel rotalar

29 Ekim tatili için en güzel rotalar

Dev kaplumbağalarıyla ünlü eski köle adası: Changuu

Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu

3 asırlık eserlerle çevrili! Akın akın görmeye gidiyorlar

3 asırlık eserlerle çevrili! Akın akın görmeye gidiyorlar

Deliklitaş Mağarası'na ziyaretçi akını

Buraya sadece gizli yoldan ulaşabiliyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.