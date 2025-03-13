SPOR

68
61
50
44
43
36
36
35
33
33
32
32
31
28
27
27
27
16
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Soner Aydoğdu, Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu!

Soner Aydoğdu, Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.03.2025 18:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu, Fenerbahçe karşılaşmasından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi.

Soner Aydoğdu, Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu!
Soner Aydoğdu

Soner Aydoğdu

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Soner Aydoğdu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 16 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

"İSTANBUL'DAN PUAN ALARAK DÖNMEK İSTİYORUZ"

2

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmanın haftanın en iyi maçlarından biri olacağına inandığını belirten Soner Aydoğdu, "Çok güzel bir atmosferde oynayacağız. İki takım da form grafiği olarak iyi durumda. Fenerbahçe karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Tüm takım olarak İstanbul'dan puan alarak Samsun'a dönmek istiyoruz." dedi.

"HEDEFLERİMİZ VE HAYALLERİMİZ VAR"

3

Soner Aydoğdu, Fenerbahçe'nin karşısına çok iyi hazırlanarak çıkacaklarını aktararak, "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Bireysel anlamda iyi çalışıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takıma katkı vermeye çalışıyor ve katkı da veriyor. Bu sene zaten en önemli şeylerden birisi bu. İlk 11'de veya sonradan oyuna dahil olan tüm takım arkadaşlarım elinden gelen mücadeleyi vererek takıma katkı veriyor ve skora yansıtıyor. Bu da takımı yukarı çekiyor. Tabii ki bireysel başarı önemli ancak benim için önemli olan takımın başarısıdır. Hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Takım olarak, oyuncu olarak, bireysel olarak herkes elinden geleni vererek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
Rangers FC Rangers FC
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!Osman Aşkın Bak, gösteri maçında parkeye çıktı!
Galatasaray Bundesliga'dan öyle bir yıldız getiriyor ki... Takımdaki rolü bile belli olduGalatasaray Bundesliga'dan öyle bir yıldız getiriyor ki... Takımdaki rolü bile belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Zam beklerken yatan maaşları görünce iş bıraktılar

Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

Ece Gürel olayında sürpriz tanık...

Galatasaray Bundesliga'dan öyle bir yıldız getiriyor ki... Takımdaki rolü bile belli oldu

Galatasaray Bundesliga'dan öyle bir yıldız getiriyor ki... Takımdaki rolü bile belli oldu

Fernando Muslera'dan flaş sözler!

Fernando Muslera'dan flaş sözler!

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler aynı takımda buluşuyor! Flaş transfer gelişmesi

Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler aynı takımda buluşuyor! Flaş transfer gelişmesi

Beşiktaş'a haber yollayan Cenk Tosun imza atmaya gidiyor! Bavullarını bile topladı...

Beşiktaş'a haber yollayan Cenk Tosun imza atmaya gidiyor! Bavullarını bile topladı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.