Soner Çetin, gençlere "Nutuk" hediye etti

Çukurova 13. Kitap Fuarını ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi’nin standını ziyaret ederek gençlerle sohbet etti ve Nutuk hediye etti.

4 Ocak’ta kapılarını kitapseverlere açan, 12 Ocak tarihine kadar sürecek olan Çukurova 13. Kitap Fuarının düzenlendiği fuar alanına giden Başkan Soner Çetin, önce yayın evlerinin stantlarını gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Soner Çetin daha sonra Çukurova Belediyesinin standına uğrayarak burada gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlere Nutuk hediye eden Başkan Soner Çetin, “Tüm gençlerimiz Nutuk’u mutlaka okumalıdır. Çünkü Milli Mücadelenin hangi şartlarda yapıldığını öğrenmek için en önemli kaynak Nutuk’tur. Büyük Önder Atatürk’ün kendi ağzından o dönemin zorlu şartları ve Milli Mücadele için verilen fedakarca mücadele çok net anlatılmaktadır. Belediye olarak daha önce öğrencilerimize ücretsiz Nutuk dağıtmıştık. Şimdi kitap fuarı vesilesiyle gençlerimize hediye ediyoruz. Başta öğrencilerimiz ve gençlerimiz olmak üzere herkes mutlaka Nutuk’u okumalıdır” dedi.

Başkan Soner Çetin, bu yıl kitap fuarında açtıkları stantta Adanalı yazar ve şairleri ağırladıklarını açıkladı. Adana’nın her alanda olduğu gibi edebiyatta da önemli isimler yetiştirdiğini kaydeden Çetin, “Çukurova Belediyesi olarak kültür sanat alanında çok sayıda etkinliğe imza atıyoruz. Bizim kültür sanat faaliyetlerine bakış açımız biliniyor. Kitap fuarında da bu anlayışımızı ortaya koyduk ve bu kez standımızda Adanalı edebiyatçıları ağırlıyoruz. Yazar ve şairlerimiz okurlarıyla söyleşilerini, imza günlerini standımızda gerçekleştirecek. Her anlamda değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, Çukurova Belediyesi standında kitaplarını imzalayan edebiyatçılarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

