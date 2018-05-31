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Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 20:57 | Son Güncelleme

Soner Sarıkabadayı 3 yıllık Hollandalı sevgilisi Esther ile 2016 yılında yollarını ayırmıştı. Sarıkabadayı ayrılmalarının nedenini açıkladı.

Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

Soner Sarıkabadayı ile yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Hollandalı kız arkadaşı Esther ile yaptığı yazılı açıklamayla ilişkilerinin bittiğini söylemişti. Sarıkabadayı sevgilisiyle aralarında problem olduğunu, bu yüzden yollarını ayırma kararlarını aldıklarını söylemişti.

Bir internet programına konuşan Sarıkabadayı, Esther’le ayrılmalarının nedenini şöyle açıkladı: Evleneceğim kadın demiştim. O kendini anne olmaya hazır hissetmediği için ayrıldık.

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Murat Boz ile arkadaşlığı hakkında da konuşan Soner Sarıkabadayı, 'Murat Boz ile arkadaşlığım, dostluğum kimseyle eş değer değil. O kardeşim' dedi

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