Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

Soner Sarıkabadayı ile yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Hollandalı kız arkadaşı Esther ile yaptığı yazılı açıklamayla ilişkilerinin bittiğini söylemişti. Sarıkabadayı sevgilisiyle aralarında problem olduğunu, bu yüzden yollarını ayırma kararlarını aldıklarını söylemişti.

Bir internet programına konuşan Sarıkabadayı, Esther’le ayrılmalarının nedenini şöyle açıkladı: Evleneceğim kadın demiştim. O kendini anne olmaya hazır hissetmediği için ayrıldık.

Murat Boz ile arkadaşlığı hakkında da konuşan Soner Sarıkabadayı, 'Murat Boz ile arkadaşlığım, dostluğum kimseyle eş değer değil. O kardeşim' dedi

