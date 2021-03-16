Songül Karlı: 'Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz'

Ünlü sunucu Songül Karlı Bebek'te yemek yedikleri bir mekandan çıkarken magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. Son dönemlerde verdiği sütyensiz pozlarla gündeme gelen Karlı ekrana dönmek için çalıştığını açıkladı.

Songül Karlı açıklamasında "Televizyon programı hazırlıyorum. Biraz geç kaldığımı düşünüyorum. Ekranlara geri döneceğiz inşallah. Ekranlara geri dönmek için mücadele veriyoruz" dedi.

Muhabir ise "Sanki önünüze taş koyuyorlarmış gibi anladım" deyince Karlı şu yanıtı verdi: "Herkes herkese taş koyuyor bu sadece benim için geçerli değil. Yapacak bir şey yok. Başıma çok geldi böyle şeyler."

Karlı dolandırıldığını eşinin eski karısının iddialarıyla ilgili ise "Mahalle kavgasıyla yalan yanlış şeylere cevap vermek istemiyorum" dedi.



