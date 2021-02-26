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Songül Karlı hakkında bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

26.02.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Songül Karlı hakkında bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Verdiği pozlarla sık sık gündem olan Songül Karlı yine gündemde. Karlı hakkında bomba iddialar herkesi şoke etti. Metin Yüncü'nün eski eşi Karlı hakkında "Benim yuvamı yıktı" dedi.

Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini açıklayan şarkıcı Songül Karlı hakkında olay iddialar gündeme düştü.

Metin Yüncü’nün eski eşi Mediha Ersoy yıllar sonra sessizliğini bozdu. Mediha Ersoy, Songül Karlı için “Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı” dedi.

Ersoy “Bana mesaj geldi. Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor yazıyordu. Ben konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ben ama araştırdım o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi oradan bana attı mesajı. Bence Songül Karlı idi" diyerek herkesi şoke etti.

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'KOCAMIN PEŞİNDEN KOŞMUŞ'

Mediha Ersoy açıklamasında "Songül Karlı Metin'in beşinden 5-6 ay koşmuş. Kendi de verdiği söyleşide söylüyor zaten. Bakmış adam yüz vermiyor sonra kendisi yine ısrar etmiş" dedi.

Metin Yüncü'nün eski karısı "Programı çok basmak istedim ama çocuğum vardı ailem engel oldu" dedi.

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Songül Karlı,
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