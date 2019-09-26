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Songül Karlı'nın son hali şaşırttı! Bambaşka birine dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Sunduğu evlilik programının yayından kaldırılmasının ardından şarkıcılık mesleğine geri dönen Songül Karlı, yeni imajına takipçileriyle birlikte karar verdi.

Songül Karlı'nın son hali şaşırttı! Bambaşka birine dönüştü

Şu sıralar ekranlardan uzak kalan Songül Karlı, yaptığı bir paylaşımla takipçilerini ikiye böldü. 46 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu, gittiği bir kuaförde iki yeni farklı saç stili deneyerek hangisinde karar kılacağını takipçilerine sordu.
Karlı, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak “Sizce hangisi? Yeni imaj çalışmaları, yorumlarınız benim için önemli…” sorusunu sordu. Yorumları dikkate alan ünlü isim, sarı saçta karar kıldığını duyurdu.

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songül karlı yeni imaj

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