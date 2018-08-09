Songül Öden'in yerli 'This Is Us' dizisindeki partneri kim oldu?

Medyapım’ın FOX için uyarladığı yerli ‘This Is Us’ dizisinin hazırlıkları sürüyor. Merve Girgin’in yöneteceği, Deniz Madanoğlu’nun ise kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosu tamamlanmak üzere.

Daha önce Birkan Sokullu, Olgun Toker, Elçin Afacan ve Songül Öden’le el sıkışılan dizinin iki yeni oyuncusu daha belli oldu. Dizide Songül Öden’in partnerini canlandırması için önce Halit Ergenç’e teklif gitmişti. Ancak Ergenç ‘Vatanım Sensin’ sonrası dinlenme kararı aldığını ekibe iletti. Daha sonra ise Kenan İmirzalıoğlu’yla görüşüldü. Projeyi beğenen ünlü oyuncu ile bütçe konusunda anlaşılamadığı iddia edildi.

Son olarak ise rol için Celil Nalçakan’ın adı geçti ve gelen yeni haberlere göre de Poyraz Karayel dizisinin ardından yıldızı parlayan sevilen oyuncu Celil Nalçakan, Songül Öden’in yerli ‘This Is Us’taki eşi oldu. Medyatava’dan Birsen Altuntaş’ın haberine göre çekimlerinin en geç eylül başında start alması beklenen dizinin kadrosuna ayrıca Güldür Güldür Show’dan ayrılan İrem Sak da katıldı. Sak, dizide Olgun Toker’in canlandıracağı karakterin eşi olacak.



