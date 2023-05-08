Sonraki nasıl yazılır, sonraki yazımı nasıl olmalıdır? Sonraki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sonraki kelimesi günlük konuşma dilinde ve yazışmalarda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. İlerleyen zamanlardaki bir şeyi anlatmak istediğimizde çoğunlukla bu sözcüğü kullanırız. Ancak bu sözcük imla hatası yapılan en sık kelimeler arasında yer alır. Dilimizi doğru bir şekilde kullanmak için sözcüklerin doğru yazımıyla ilgili bilgiye sahip olmamız büyük önem taşır. Bu konuda en güvenilir bilgileri veren kaynak, Türk Dil Kurumu olarak öne çıkmaktadır.

Dil bilgisi kural yönünden çok geniştir. Hal böyle olunca çoğu sözcüğün yazımında hata yapılabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için kelimelerin doğru yazılışıyla ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Türkçemizde imla kuralına uymayan ve yazımında çok sık hata yapılan kelimelerden biri sonraki sözcüğüdür. Sonraki yazımı ile ilgili doğru bilgiye ulaşmak için yazım kılavuzlarından faydalanılabilir. Bu yazı kılavuzları arasında öne çıkan site ise Türk Dil Kurumudur. Ayrıca sözcüklerin manasına da bu kurumun sitesinden ulaşılabilir. Buna göre sonraki sözcüğünün TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Sıfat) Şuan değil, daha ileri bir vakitte olan, sonra olan

Sonraki ayrı mı yazılır?

Dilbilgisi kuralları içerisinde “ki” eki ayrı bir öneme sahiptir. Türkçemizde ilgi eki, sıfat yapan ve bağlaç olarak kullanılan toplam üç “ki” eki bulunmaktadır. Bu eklerin birbiriyle karıştırılması cümlelerin anlamında bozukluğa neden olabilir. Buna göre konuyla ilgili sonraki bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı, evet olarak karşımıza çıkar. Çünkü sonraki kelimesinin sonundaki ek sıfat yapan bir ek olarak tanımlanır. Bu yüzden ayrı yazılması dilbilgisi kurallarına göre aykırıdır.

Sonraki TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde bazı sözcüklerin sonuna gelen “ki” eki ayrı yazılırken bazılarında ise bitişik yazılır. Çünkü bu ekler bazı durumlarda bağlaç bazı durumlarda ise sıfat görevi görür. Sonraki TDK sözlüğüne göre daima bitişik yazılmalıdır. Yani Bu sözcüğün sonundaki “ki” ekinin ayrı yazılması söz konusu değildir. Bu bağlamda sonraki doğru yazılışı şu şekildedir: