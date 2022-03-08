"Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva" sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Bağımsız Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Beyoğlu Belediyesinin destekleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen "Sonsuz Enerji, Mitokondriyal Havva" sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bağımsız Sanat Vakfı ile sergi sürecini heyecanla yürüttüklerini dile getirerek, son derece başarılı bir sergi organize ettiklerini söyledi.

Yavuz, tüm kadınların gününü kutlayarak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyada kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alandaki mücadelelerinin, başarılarının anıldığı ve sorunları anlamında da daha fazla fırsat eşitliği, daha adaletli bir rol dağılımı için taleplerini daha yüksek sesle getirdikleri bir gün. Senede bir güne sıkıştırılmış gibi görünüyor, aslında 365 gün yaşadığımız sorunlar. Bugün de bu sorunları dile getirmenin tam zamanı." dedi.

Kadın meselelerinin toplumdan da öte bir insan hakkı meselesi olduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Karar verme mekanizmalarında daha fazla kadın olması gerekiyor. Haklarımızda, fırsatlarda eşitlik, rol dağılımında da adalet talep ediyoruz. Tabii ki moralimizi bozmaya gerek yok. Bu anlamda çok büyük yol kat ettik. Ama eşit ve adaletli bir dağılım olana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Kadın hakları meselesi, insan hakları meselesidir. Kadının mutsuz, huzursuz ve güvensiz olduğu bir dünyada o toplumu oluşturan erkeklerin de çocukların da yaşlıların da hatta sokak hayvanlarının da mutlu, huzurlu, sağlıklı olmuş olması mümkün değil. Dolayısıyla bu sadece bizim meselemiz değil. Bunu en güzel anlatma yollarından birisi de sanat."

- "İnsan olarak eksiklerimizi tamamlamayı hedef alırsak en doğru yolu bulmuş olacağız"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Sadece bu günlerde değil, elbette her gün kadınların günüdür. Her gün kadın doğaya, dünyaya bir şeyler katıyor. Bir değer katıyor. Hepimiz farkındayız. Kadının en büyük eseri insanı dünyaya getirmiş olmasıdır. Böyle büyük bir eserin sahibidir kadın. Bu bakımdan ne kadar teşekkür edersek ne kadar minnet duygularımızı ifade etsek az." ifadelerini kullandı.

Serginin küratörü Hülya Yazıcı ise geçen yıl kadınlar gününe özel düzenledikleri sergide kadına şiddeti ele aldıklarını, bu yıl ise daha pozitif bir tema üzerine çalışma yapmak istediklerini anlattı.

Yazıcı, erkeklerin ve kadının fıtratının farklı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Aslında kadına pozitif olarak bakmaktan ziyade insan olarak eksiklerimizi tamamlamayı hedef alırsak en doğru yolu bulmuş olacağız. Doğaya baktığımızda ben doğadan çok fazla şey öğrendim. Varlık alemi bir kitap gibi onu okumalıyız. Dişi hayvanlara da baktığınızda hamilelik sırasında ve doğumdan sonra verilen bir koruma iç güdüsü var. Bu çok özel bir şey. İnsan iyi bir gözlem yaparsa dişinin ve erkeğin görevlerini ayrı ayrı fark edebilir. İnsani olarak birbirimize destek vermemiz gerekir. Zorlukları beraber aşmalıyız. Yaratılışımızdan edindiğimiz bir takım özellikler de var. Bunları yok sayamayız."

Serginin başlığından yola çıkarak konusuna da değinen Yazıcı, "Sonsuz enerji dediğimiz şey kadının hücrelerinde bulunan mitokondrilerdeki DNA'larla taşınan enerjidir. Bu anneden erkek ve kız çocuklarına geçen bir özellik. Babada olmayan bir şey. Dolayısıyla sergide biz bu durumu vurgulayarak kadının önemini anlatmaya çalıştık. Farklı disiplinlerden 19 sanatçımız var. Resim, seramik, heykel, enstalasyon ve bir video art eserimiz var. Hepimiz bu konuyu bu eserlerle kendi tekniğimiz ve anlayışımızla işlemeye çalıştık." diye konuştu.

Sergide, Adalet Binnur, Burcu Erkal Salman, Ceylan Dökmen, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Fatma Lootah, Feride Binicioğlu, Feyyaz İnanç, Gonca Kopuz, Günseli Kato, Hülya Yazıcı, Khayyam Zidane, Malik Bulut, Mehtap Özdemir, Mutlu Başkaya, Seydi Murat Koç, Şerafettin Dedeoğlu, Yusuf Aygeç ve Zehra Başaran'ın eserleri yer alıyor.

Sergi, 27 Mart'a kadar AKM Galeri'de gezilebilir.

