Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sonu felakatle bitti! Hintli çift ormanda cinsel ilişkiye girdi, kaplan saldırdı

Sonu felakatle bitti! Hintli çift ormanda cinsel ilişkiye girdi, kaplan saldırdı

09.05.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Nagbur eyaletinde yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. 21 yaşındaki Ajit Someswar isimli genç bir adam, sevgilisiyle ormanda cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplanın saldırısına uğradı. Sevgilisinin kaçmayı başardığı Someswar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sonu felakatle bitti! Hintli çift ormanda cinsel ilişkiye girdi, kaplan saldırdı

Hindistan’ın Nagbur eyaletinde meydana gelen bir olay ülkede infial yarattı. 21 yaşındaki Ajit Someswar isimli bir adam, sevgilisiyle beraber ormana gitti. Ormanda yakınlaşan ikili cinsel ilişkiye girdikleri anda kaplanın saldırısına uğradı. Beklemedikleri kaplan saldırısında Someswar aldığı darbelerin sonucunda hayatını kaybetti. İsmi açıklanmayan sevgilisi ise olay yerinden kaçmayı başardı. Kaplan saldırısından kurtulan genç kız tedaviye alınırken, yetkililer de katil kaplanı bulmak için çalışmalara başladı.

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası kuralları var”Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası kuralları var”

DAHA ÖNCE DE KAPLAN SALDIRISI YAŞANMIŞ

Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri daha öncede aynı bölgede kaplan saldırılarının yaşandığını belirtti. Ormanlık alana yakın bir köyde yaşayanların ifadesine göre geçtiğimiz günlerde kaplan saldırısı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

Akılalmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar 15 erkek tarafından dövüldüAkılalmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar 15 erkek tarafından dövüldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nefret edenlere seslendi! “40 yaşında emekli olabiliriz”Nefret edenlere seslendi! “40 yaşında emekli olabiliriz”
Kendi cenazesini iptal ettirdi! Tabuttan sesler gelince...Kendi cenazesini iptal ettirdi! Tabuttan sesler gelince...
9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!9 bebeğinin 1 yıllık bakım masrafı dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler

Neye uğradığını şaşırdı! Rus büyükelçisini bu hale getirdiler

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Yatak odası itirafı olay oldu! “Cinsel ilişkiden sonra..."

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Dakikalar içinde tüm vücudunu sardı! Parmak uçlarını...

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

Sol gözü onu fenomen yaptı! “Tek pişmanlığım...”

İlginizi Çekebilir

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Rus askerleri tarafından canice katledilmişti! Ailesi anlattı

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Kalça yarışmasını kazanmak için öyle bir şey yaptı ki...

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü!

Kardeşinin anne sütünü istedi vermeyince deliye döndü!

Nefret edenlere seslendi! “40 yaşında emekli olabiliriz”

Nefret edenlere seslendi! “40 yaşında emekli olabiliriz”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.