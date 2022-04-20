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  4. Akılalmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar 15 erkek tarafından dövüldü

Akılalmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar 15 erkek tarafından dövüldü

20.04.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Batı Bengal'deki Madhya Krishnapur köyünde yaşanan korkunç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yerel haberlere göre evli olduğu halde yasak aşk yaşayan kadının ihanetini kocası fark etti. Eşini aldattığı iddia edilen kadına verilen ceza ise ‘pes’ dedirtti.

Akılalmaz ceza! Kocasını aldattığı ortaya çıkan kadın bilincini kaybedene kadar 15 erkek tarafından dövüldü

Hindistan'ın Batı Bengal'deki Madhya Krishnapur köyünde meydana meydana gelen olay yerel kaynaklarda yerini aldı. Evli olan bir kadının başka bir erkekle ilişki yaşadığının ortaya çıkması üzerine bütün halk eşe ceza vermek üzere bir araya geldi. 15 kişilik bir çete tarafından halka açık bir yerde dövülen kadının yerel raporlara göre sözde sevgilisiyle evlenmeye zorlandığı belirtildi.

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“YAZILI BİR ŞİKAYET GELMEDİ”

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Teliamura Alt Tümen Polis Memuru (SDPO) Sonacharan Jamatia, haber ajansı Press Trust of India'ya açıklamalarda bulundu. İsmi açıklanmayan ve kimliği gizli tutulan kurbanla görüşmeye gideceklerini belirten Jamatia, “Gerçek olayı öğrenmek için kurbanla görüşmek üzere bir ekip göndereceğiz. Polise henüz yazılı bir şikayet gelmedi ancak iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatılacak” dedi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Gazetecilere olayın aslını anlatan kadın, kocasının onu evlilik dışı bir ilişki yaşamakla suçlarken 15 kişilik bir grup tarafından kaçırıldığını söyledi. Bilincini kaybedene kadar darp edildiğini ifade eden kadın aynı zamanda sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin de fiziksel tacize uğradığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Aldatma
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