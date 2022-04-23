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Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası kuralları var”

23.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya’da yaşayan Stevo isimli bir adam iki ay öncesinde Cate, Eve ve Mary adındaki üçüz kız kardeşlerle tanıştı. Hepsine aynı anda aşık olduğunu ifade eden Stevo kardeşlerin de ilişkiyi kabul etmesi üzerine nişanlandıklarını ve yakın bir zamanda evleneceklerini duyurdu.

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası kuralları var”

Birbirlerinin aynısı üçüz kardeşlerle evlenmeye hazırlanan Stevo isimli Kenyalı bir adam yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem yarattı. Çok eşliliğin yasal bir hale gelmesi gerektiğini savunan Stevo, toplumsal olarak duruma tepkiyle yaklaşıldığını belirtti. Sadakatinin yüksek olduğunu söyleyen Stevo, “Ben sadık ve cömert bir adamım. Ben aşkın tek bir kişiye ait olduğunu kabul etmeyecek kada yüce bir ruha sahibim” dedi.

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“ESKİ SEVGİLİLERİM KABUL ETMEDİ”

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Eski sevgililerinin çoklu ilişkiyi kabul etmediğini ifade eden Stevo, “Ben her zaman dürüst ve sadık biriyimdir. Çoğunlukla sevgililerim ilişkiyi bitirme karar aldı. Çünkü onlara ilişkimize yeni bir kişiyi eklemek istediğimi söyledim. Kimseyi kandırmak ya da aldatmak istemiyorum” diye konuştu.

“BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ”

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Stevo, dörtlünün birkaç aydır birlikte olduğunu açıklayarak, “İki aydır beraberiz ve çoğu şeyi birbirimizden öğreniyoruz. Bu deneyim hepimiz için heyecan verici oluyor” dedi.

Üçüzlerin çoklu ilişki yaşamalarına rağmen aralarına yeni bir kişinin giremeyeceği konusunda katı kuralları olduğunu belirten Stevo, “Katı yatak odası kuralları var. Gruba kesinlikle başka birini almayı düşünmüyorlar. Bunu teklif bile etmiyorum. Çünkü izin vermeyeceklerine eminim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kenya
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