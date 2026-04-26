Sonunda bu da oldu: Trabzon'da yaşandı! Ringe girip boksörleri dövdüler...

Trabzon’da düzenlenen boks karşılaşması, sporun önüne geçen olaylarla gündeme oturdu. Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasında oynanan mücadele, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı.

RİNGDE GERGİNLİK TIRMANDI

Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta tansiyon kısa sürede yükseldi. Karşılaşma sırasında sporcular arasında başlayan sözlü tartışma, köşelere çekilmeleri gerekirken devam etti ve kontrolsüz şekilde büyüdü.

ANTRENÖRLER VE GÖREVLİLER DE DAHİL OLDU

Gerginliğin artmasıyla birlikte yalnızca sporcular değil, antrenörler ve görevliler de olayların içine girdi. Ring bir anda karışırken, salonun atmosferi tamamen değişti ve ortam adeta savaş alanına döndü.

SEYİRCİLER RİNGE GİRDİ

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Tüm uyarılara rağmen kavganın durmaması üzerine bu kez tribünlerdeki izleyiciler de olaya dahil oldu. Ringe çıkan seyircilerle birlikte arbede daha da büyüdü ve kontrol sağlanamaz hale geldi.

GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan kaosun ardından güvenlik güçleri devreye girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Olayların yatıştırılmasının ardından karşılaşma yarıda kesildi. Yetkililerin yaşananlarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.