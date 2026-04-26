Sonunda bu da oldu: Trabzon'da yaşandı! Ringe girip boksörleri dövdüler...

Trabzon’da düzenlenen boks karşılaşması, sporun önüne geçen olaylarla gündeme oturdu. Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasında oynanan mücadele, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı.
Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta tansiyon kısa sürede yükseldi. Karşılaşma sırasında sporcular arasında başlayan sözlü tartışma, köşelere çekilmeleri gerekirken devam etti ve kontrolsüz şekilde büyüdü.
Gerginliğin artmasıyla birlikte yalnızca sporcular değil, antrenörler ve görevliler de olayların içine girdi. Ring bir anda karışırken, salonun atmosferi tamamen değişti ve ortam adeta savaş alanına döndü.
Tüm uyarılara rağmen kavganın durmaması üzerine bu kez tribünlerdeki izleyiciler de olaya dahil oldu. Ringe çıkan seyircilerle birlikte arbede daha da büyüdü ve kontrol sağlanamaz hale geldi.
Yaşanan kaosun ardından güvenlik güçleri devreye girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Olayların yatıştırılmasının ardından karşılaşma yarıda kesildi. Yetkililerin yaşananlarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Trabzon'da düzenlenen boks maçında ortalık karıştı.— Mynet (@mynet) April 26, 2026
Türk ve Rus boksör arasında oynanan karşılaşmada seyirciler ringe girerek sporcuları dövdü. pic.twitter.com/Wqa4HdcxKO
