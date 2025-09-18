Sonunda bunu da gördük! Rusya'da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu...

Futbol dünyası Rusya’da gerçekleşen olayla şoke oldu. Rusya'da oynanan Akhmat Grozny-Zenit St.Petersburg maçında yaşanan bir pozisyon, gündeme damga vurdu.
Ev sahibi takımdan Nader Ghandri faul yaptığı gerekçesiyle hakem tarafından kırmıız kart gösterilerek oyundan atıldı.
Nader Ghandri hakeme itirazlarda bulunsa da karar değişmeyince saha kenarına gelen oyuncu çıkarken formasını tribündeki bir taraftara verdi.
Tecrübeli futbolcu tünele girdiği esnada VAR incelemesi sonucu kırmızı kartı iptal edildi ve Ghandri sahaya çağırıldı.
Ghandri, tribünde bulunan formasını attığı kişiden formayı tekrar geri isteyince ikili arasında gülüşmeler meydana geldi.
