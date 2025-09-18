SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Sonunda bunu da gördük! Rusya'da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu...

Gün geçmiyor ki futbol dünyasında gariplikler sona ersin. Rusya Premier Ligi'nde Akhmat Grozny ile Zenit St. Petersburg arasında oynanan maçta ev sahibi takımın oyuncusu Nader Ghandri faul yaptığı gerekçesiyle oyundan atıldı. Ardından VAR kararı ile birlikte olanlar oldu.

Sonunda bunu da gördük! Rusya'da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu...
Burak Kavuncu

Futbol dünyası Rusya’da gerçekleşen olayla şoke oldu. Rusya'da oynanan Akhmat Grozny-Zenit St.Petersburg maçında yaşanan bir pozisyon, gündeme damga vurdu.

KIRMIZI GÖRDÜ! FORMASINI TARAFTARA VERDİ…

Sonunda bunu da gördük! Rusya da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu... 1

Ev sahibi takımdan Nader Ghandri faul yaptığı gerekçesiyle hakem tarafından kırmıız kart gösterilerek oyundan atıldı.

Sonunda bunu da gördük! Rusya da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu... 2

Nader Ghandri hakeme itirazlarda bulunsa da karar değişmeyince saha kenarına gelen oyuncu çıkarken formasını tribündeki bir taraftara verdi.

VAR ÇAĞIRDI… FORMAYI GERİ İSTEDİ

Sonunda bunu da gördük! Rusya da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu... 3

Tecrübeli futbolcu tünele girdiği esnada VAR incelemesi sonucu kırmızı kartı iptal edildi ve Ghandri sahaya çağırıldı.

Sonunda bunu da gördük! Rusya da kırmızı kart gören futbolcu formasını taraftara attı... VAR kararı sonrası olanlar oldu... 4

Ghandri, tribünde bulunan formasını attığı kişiden formayı tekrar geri isteyince ikili arasında gülüşmeler meydana geldi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferrari ile tesislere geldi! Sosyal medya ayağa kalktı...Ferrari ile tesislere geldi! Sosyal medya ayağa kalktı...
Yenilince taraftarlar yeni stadyuma böyle zarar verdi!Yenilince taraftarlar yeni stadyuma böyle zarar verdi!
Anahtar Kelimeler:
FK Zenit Rusya kırmızı kart
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.