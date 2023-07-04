SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sonunda ortaya çıktı! İşte Icardi'nin Galatasaray'dan istediği yıllık ücret cep yakacak cinsten...

Sonunda ortaya çıktı! İşte Icardi'nin Galatasaray'dan istediği yıllık ücret cep yakacak cinsten...

04.07.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden biri olan Icardi konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli golcü oyuncunun takımda kalmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılılardan ne kadar yıllık ücret istediği sonunda ortaya çıktı.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun Galatasaray'dan istediği yıllık ücret belli oldu.

MILAN'I REDDETTMİŞTİ

e4671c6658f24f75a7f9bdcac3d8a24b

İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan golcü oyuncunun sarı-kırmızılılardan istediği yıllık ücret belli oldu.

7 MİLYON EURO + BONUS

mauro-icardi-galatasaray-2023-1673262645-99756

Mauro Icardi, Galatasaray'dan senelik 7 Milyon Euro maaş istiyor. Bonuslar hariç bu rakamı isteyen Icardi'nin bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon Euro'yu bulan bir kontrat talep ettiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise sponsorlar yoluyla anlaşma sağlamaya çalıştığı öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Buruk, gece yarısı Icardi bombasını patlattı! Transfer için tarih verdiBuruk, gece yarısı Icardi bombasını patlattı! Transfer için tarih verdi
Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...
Futbolda devrim gibi karar!Futbolda devrim gibi karar!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray icardi sezon erden

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Öfkeden çılgına dönünce...

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.