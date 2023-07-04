Sonunda ortaya çıktı! İşte Icardi'nin Galatasaray'dan istediği yıllık ücret cep yakacak cinsten...

Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcunun Galatasaray'dan istediği yıllık ücret belli oldu.

MILAN'I REDDETTMİŞTİ

İtalyan devi Milan'ın kendisine yaptığı teklifi reddeden Icardi kararını yetkililere bildirdi. Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan golcü oyuncunun sarı-kırmızılılardan istediği yıllık ücret belli oldu.

7 MİLYON EURO + BONUS

Mauro Icardi, Galatasaray'dan senelik 7 Milyon Euro maaş istiyor. Bonuslar hariç bu rakamı isteyen Icardi'nin bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon Euro'yu bulan bir kontrat talep ettiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise sponsorlar yoluyla anlaşma sağlamaya çalıştığı öğrenildi.



