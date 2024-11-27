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Şoray Uzun'un HGS isyan etti: 700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.11.2024 11:16
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"Şoray Uzun Yolda" ile hafızalara kazınan Şoray Uzun sosyal medya hesabından isyan etti. İstanbul-İzmir otobanında HGS bakiyesi eksik görünen ünlü isim sonrasında ödediği tutar için "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Şoray Uzun'un HGS isyan etti: 700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum

2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Şoray Uzun Yolda' sunucusu Şoray Uzun uzun zamandır gözlerden uzakta.

Seksenler dizisinde Ahmet rolüyle de tanınan Şoray Uzun sosyal medya hesabından isyan etti.

"Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sitem çekmemiş niyeyse!.Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum!!!

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ŞORAY UZUN KİMDİR?

Şoray Uzun 9 Haziran 1967, Razgrad, Bulgaristan doğumlu. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun oldu. TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Ahmet rolünde yer almıştır. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur. Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır.

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Şoray Uzun
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