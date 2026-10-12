Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın evine giderken tacize uğradı

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinde Nilüfer karakteriyle büyük beğeni toplayan Deniz Işın evine giderken bir grup erkeğin tacizine maruz kaldı.



Deniz Işın "Dün gece yaşadım arabanın içinde 5-6 erkek var. Evinim yakınında, evime 2 dakika mesafede; yürürken tuhaf şeyler söylediler bana. O kadar küfürü hayatım boyunca etmişimdir ama art arda etmemişimdir hiç benim için de bir ilk yaşandı" dedi.

"BAĞIRA BAĞIRA UZAKLAŞTIM"

Sevdiğim Sensin'in Nilüfer'i Deniz Işın devamında şunları söyledi:



"Çok sinirlendim hem güvende hissetmemeye hem bu öz güvene. Çok güveniyor erkekler kendisine bu konuda. Güvenmeyin ama bence. Bu şartlarda yaşayan kadınların yıllardır birikmiş öfkeleriyle yıllardır ne şekilde gözlerinin döneceğini bilemezsiniz. Hem kendimi korumak için hem de onları kendimden korumak için göz teması kurmadan bağıra bağıra uzaklaştım oradan. Geç saatte orada olmasaydın diyen olursa onun da ağzına smaçı koyarım."