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Sörf yapan şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi

İHA İHA
18.04.2024 11:01
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Bartın’ın Amasra ilçesinde denizde sörfü yapan bir şahıs, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

Ekipler, bölgede sörf yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek ikaz etti.
Amasra İlçesi Küçük Liman mevkiisinde ayak sörfü yapan Semavi Tura isimli bir şahıs, devriye atan sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

Küçük Liman açıklarında sörf yapan Tura’nın yanına hareket eden sahil güvenlik ekipleri, şahsın kimliğini kontrol ederek, uyarılarda bulundu. Şahsın can yeleğini bulunup bulunmadığını soran ekipler, bu şekilde sörf yapmanın tehlikeli olduğunu ifade etti. Şahsın, liman kıyısına gitmesini isteyen ekipler, uyarılarının ardından Semavi Tura’nın yanından ayrıldı. Ekiplerin ikaz ettiği Semavi Tura ise ikazların ardından bir süre daha sahilde sörf yaptıktan sonra, sörf tahtasını alarak, denizden çıktı. Semavi Tura, o anları görüntüleyen gazetecilere ise, "Sahil güvenlik ekipleri, ’can yeleği takmadan çıkma, kıyıdan gez açığa çıkma’ Sizin can güvenliğinizden biz sorumluyuz, sizi korumak için söylüyoruz’ dediler. Ben de uyarıları dikkate aldım, sudan çıktım" diye konuştu.

Denizde yaşanan sıcak anları, sahil kenarındaki kafede oturan insanlar da saniye saniye takip etti. Ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar ise klasik bir uyarı olduğunu öğrendikten sonra rahat nefes aldı.

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