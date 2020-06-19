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Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabı hacklendi... Cinsel içerikli paylaşım yapıldı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.06.2020 21:05 | Son Güncelleme

Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı.

Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabı hacklendi... Cinsel içerikli paylaşım yapıldı

18 yaşındaki Avustralya sörfçü Blaze Angel Roberts, Türk hacker'ların kurbanı oldu. İngiliz medyasında yer alan habere göre genç sporcunun Instagram hesabı, Türk hacker'lar tarafından ele geçirildi. Kendisine Türkçe bir mail geldiğini ve bu maildeki linke tıkladığını söyleyen Roberts, bu hamle sonrası hesabına bir daha erişim sağlayamadığını söyledi.

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CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARLA BÜYÜK DARBE YEDİ

Instagram'a hesabının çalındığına dair bir bildirimde bulunan genç sörfçü, esas darbeyi çalınan hesabında cinsel içerikli paylaşımları görünce yedi. Hacker'ların cinsel içerikli birçok fotoğraf ve video paylaştığını gören Angel Roberts, çabalarını artırdı ve hesabını kurtaramasa da eski kullanıcı adını kurtarmayı başardı. Kötü bir durumda olduğunu söyleyen 18 yaşındaki Roberts, 40 bin takipçisinin bulunduğu hesabının yerine yeni bir hesap açtı ve hayranlarının takip etmesini istedi.

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