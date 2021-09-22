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Sorgun Belediyespor, Kupa Voley maçlarına hazırlanıyor

22.09.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor, Kupa Voley maçlarına hazırlanıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor, 1-3 Ekim tarihlerinde Ankara'da oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun temsilcisi, ilçedeki spor salonunda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor.

Sabahları kondisyon ağırlıklı antrenman yapan sporcular, akşam idmanında ise servis atma, smaç ve pas çalışıyor. CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Ukraynalı smaçör Tymofii Poluina da takımla çalışmalara başladı.

Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül, AA muhabirine, 1 Ağustos'ta sezon açılışı yaptıklarını ve antrenmanlara başladıklarını belirtti.

Sezon açılışından sonra oynadıkları hazırlık maçlarından 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldıklarını belirten Gül, "Evimizde ve Kayseri'de oynadığımız Develi Belediyespor maçlarını kazandık. Daha sonra Solhanspor tarafından organize edilen Anadolu Kaplanları Turnuvası'na katıldık. Burada oynadığımız 4 karşılaşmada 2 galibiyet 2 yenilgi aldık. 23 Eylül Perşembe günü burada, 26 Eylül Pazar günü de Tokat'ta Tokat Belediye Plevne ile 2 hazırlık maçı oynayacağız. Böylelikle AXA Sigorta Kupa Voley maçlarının hazırlıklarını tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Sorgun Belediyespor, Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenecek AXA Sigorta Kupa Voley'de, 1 Ekim Cuma saat 17.30'da Altekma, 2 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Arkas ve 3 Ekim Pazar saat 12.00'de Yeni Kızıltepespor ile karşılaşacak.

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