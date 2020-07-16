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Sorgun Devlet Hastanesi’nde yönetim değişikliği

YOZGAT HABERLERİ  | 16.07.2020 14:09 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun Devlet Hastanesi yeni başhekimi Uzm.

Sorgun Devlet Hastanesi’nde yönetim değişikliği

Yozgat’ın Sorgun Devlet Hastanesi yeni başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk oldu.
Sorgun Devlet Hastanesinde 26 yıldır doktorluk yapan yaklaşık 7,5 yıldır başhekimlik görevini yürüten Op. Dr. Suat Gözübüyük’ün görevinden ayrılmasıyla yerine Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk getirildi. Öztürk ile birlikte hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğüne Ayşegül Çalışkan Gökbaş, Hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne Hasan Oğuzhan, Müdür Yardımcılığına İsmail Yüksel, Yücel Aksungur ve Cemil Uyar getirildi.
Başhekimlik görevine atanan Uzm. Dr. Ümit Öztürk, "Sorgun Devlet Hastanesinin gelişmesi ve büyümesi için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapamaya gayret göstereceğiz. Hasta yoğunluğu oldukça fazla olan hastanemizde vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak istiyoruz” dedi.

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