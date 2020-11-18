YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Sorgun’da suç şebekesine operasyon: 3 gözaltı

Sorgun’da suç şebekesine operasyon: 3 gözaltı

YOZGAT HABERLERİ  | 18.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yozgat’ın Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe merkezinde tehdit, şantaj, tecavüz, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından şüpheli R.Y., O.Y. ve D. Ş. İsimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tüfek ile çok sayıda dijital materyale el geçirildi. Daha öncede birçok suça karıştıkları öğrenilen, şahısların emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin figürü karantinada! Aleyna Tilki'nin figürü karantinada!
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
1/

Yozgat Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:24
Öğle
12:31
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Yozgat Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Safa Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Murat Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.