SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Sörloth, Galatasaray'a geliyor! Transfer teklifi doğrulandı!

Sörloth, Galatasaray'a geliyor! Transfer teklifi doğrulandı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.01.2021 16:19 | Son Güncelleme

Özellikle gol yollarında yaşadığı sorunu ara transferde kadrosuna yapacağı takviyelerle çözmek isteyen Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve performansıyla göz dolduran Sörloth, sarı-kırmızılıların radarına girdi. İşte detaylar...

Sörloth, Galatasaray'a geliyor! Transfer teklifi doğrulandı!

Süper Lig'de 5 Ocak itibarıyla başlayan transfer dönemi sonrası girişimlerini hızlandıran Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. En az 5 isimle görüşme halinde olan Aslan için flaş bir isim gündeme geldi.

SORLOTH İÇİN NABIZ YOKLANDI

Galatasaray, Radamel Falcao'dan gelen kötü haberler sonrası golcü transferi için temaslarını hızlandırırken yönetim geçen sezon Trabzonspor'da görev alan Alexander Sörloth için nabız yokluyor.Almanya'nın Leipzig kulübünde görev alan 25 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralamak için formül arayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirip hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK

Norveç'ten TV2 kanalı da sarı-kırmızılıların bu hamlesini masaya yatırdı. TV2, Galatasaray'ın Norveçli oyuncu için kiralama teklifini doğrularken Leipzig'i ikna etmenin yollarını aradığını duyurdu.Trabzonspor'da gösterdiği performanstan çok uzak olan futbolcu şu ana dek Leipzig formasıyla 13 lig karşılaşmasında görev alırken bu süreçte fileleri sarsma başarısı gösteremedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!
14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!
Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Transfer resmen açıklandı
Transfer resmen açıklandı
Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sörloth, Galatasaray'a geliyor! Transfer teklifi doğrulandı!
Galatasaray'ın Sörloth teklifi doğrulandı! Aslan oluyor...
Ekuban'dan 13 puanlık katkı
Ekuban'dan 13 puanlık katkı
Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz
Abdullah Avcı: Ne puana, ne sıralamaya bakıyoruz
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Caleb Ekuban: Daha da fazla atabilirdim!
Ahmet Ağaoğlu: 1-2 oyuncuyla daha görüşüyoruz
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!
ÖZET | Trabzonspor - Göztepe: 1-0
Trabzonspor yine kazandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.