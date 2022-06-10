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  4. Sörloth gemileri değil kendini yakacak! Beşiktaş'a gitmek için her şeyi yapıyor

Sörloth gemileri değil kendini yakacak! Beşiktaş'a gitmek için her şeyi yapıyor

10.06.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet transferinin ilk sırasında yer alan Sörloth, yeniden İstanbul'a dönmek istediğini söyledi. Norveçli futbolcunun Leipzig'e "Bir kulübe ait olup, orada oynamak istiyorum. Beşiktaş'a gitmeme kolaylık sağlayın" dediği öğrenildi.

Sörloth gemileri değil kendini yakacak! Beşiktaş'a gitmek için her şeyi yapıyor
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde, listesinde ilk sırada forvet transferi yer alıyor...

Alexander Sörloth için de ciddi şekilde girşimler devam ederken, her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Norveçli'nin kulübü Alman ekibi RB Leipzig'e flaş bir öneri geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, 4 milyon Euro önerirken, bu teklif ciddiye bile alınmadı. Diğer yandan da temsilcisini Almanya'ya gönderen 26 yaşındaki golcü, Beşiktaş 'ın kendisi ile uzun süreden beri ciddi anlamda ilgilendiğini belirtip, bonservisinde kolaylık istedi.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEMİ SAĞLAYIN"

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Yıldız futbolcu geleceğe dönük tüm alacaklarından hak iddia etmeyeceğini bildirip, "Bir kulübe ait olup, oynamak istiyorum. Size ne gelirken ne de kiraya giderken, problem çıkarmadım. Lütfen bana yardımcı olun. Beşiktaş için İstanbul'a gitmemi sağlayın. Lütfen beni bırakın." şeklinde talepte bulundu.

ALTERNATİF ADAYLAR DA HAZIR

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Forvette önceliği Sörloth olarak belirleyen Beşiktaş, her ihtimali de düşünüyor. Bu anlamda iki oyuncu ile anlaşılamama ihtimali karşısında Bas Dost, Jordy Caicedo, Paul Onuachu, Roman Yaremchuk ile de temaslar kesilmiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alexander Sörloth
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