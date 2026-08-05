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Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışı! İşte istenen maaş

Transfer piyasasında hareketli saatler yaşanırken, Süper Lig'in iki devi aynı yıldız isim için karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alexander Sörloth transferi için ciddi şekilde devrede.

Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışı! İşte istenen maaş
Burak Kavuncu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alexander Sörloth transferi için ciddi şekilde devrede. Beşiktaş'ın yıllık 8 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilirken, Norveçli yıldızın Türkiye için 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖRLOTH İÇİN DEVREDE

Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışı! İşte istenen maaş 1

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Alexander Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisi yeniden gündeme geldi. Gazeteci Marcos Duran'ın aktardığı bilgilere göre iki Süper Lig devi, Norveçli golcünün transferi konusunda ciddi şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ın Sörloth için oyuncu tarafına sezon başına 8 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların, hücum hattını güçlendirmek adına yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SÖRLOTH'UN TALEBİ 10 MİLYON EURO

Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışı! İşte istenen maaş 2

Norveçli futbolcunun ise Türkiye'den gelecek teklifler konusunda beklentisinin daha yüksek olduğu kaydedildi. Sörloth'un, Türkiye'ye transfer olması halinde yıllık 10 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

Bu rakam, transfer görüşmelerinin en önemli maddelerinden biri olarak öne çıkarken, iki kulübün oyuncunun talepleri karşısındaki tutumu merak konusu oldu.

TÜRKİYE ŞU AN ÖNCELİĞİ DEĞİL

Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışı! İşte istenen maaş 3

Sörloth cephesinde ise önemli bir detay bulunuyor. Norveçli golcünün şu aşamada Türkiye'yi kariyerindeki öncelikli seçenek olarak görmediği ifade edildi.

Bu nedenle Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisine rağmen transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kararının belirleyici olması bekleniyor. Sürecin ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği merakla takip ediliyor.

FENERBAHÇE'DEN MADRİD'DE TRANSFER TEMASLARI

Sörloth için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışı! İşte istenen maaş 4

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, Madrid'deki transfer görüşmelerinin ardından İstanbul'a geri döndü.

Kamer'in İspanya'daki temasları, Fenerbahçe'nin hücum hattı için yürüttüğü transfer çalışmalarını yeniden gündeme getirirken, Sörloth ismi de sarı-lacivertli kulübün radarındaki önemli seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

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transfer Alexander Sörloth beşiktaş fenerbahçe
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