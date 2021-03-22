Sörloth'tan şok Türkiye sözleri: 'Taktik yoktu'

Geçen sene Trabzonspor'da performansı ile göz dolduran ve ardından rekor bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer olan Sörloth'tan Türk taraftarları kızdıracak bir açıklama geldi. Norveçli yıldız, 'Türkiye'de taktik yoktu' dedi.

Yeni takımında neden zorlandığını anlatan Norveçli forvet, "Türk futbolundan Alman futboluna geçiş yapmak büyük bir adımdı. Orada çok fazla taktik yok. Bu nedenle benim için büyük değişim oldu. Sahaya çıktığımda aldığım taktiksel tek mesaj, 'Gol at' oluyordu. Fazlası yoktu" dedi. Sörloth, Leipzig'de çıktığı 23 karşılaşmada 3 gol atabildi.



