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Sörloth transferi bitiyor! Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş vites arttırdı

05.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta, maliyet yüzünden kapanan Alexander Sörloth defteri sürpriz bir gelişme üzerine tekrar açıldı. 'Bonservisimi alın, sorun çıkartmam' diyen Norveçli golcüyle senelik 3 milyon Euro'ya anlaştı. Sıra 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig'i ikna etmeye geldi. Aradaki fark 2 milyon Euro. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncu artık Beşiktaş'a daha yakın. İşte detaylar...

Sörloth transferi bitiyor! Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş vites arttırdı
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Transferde önceliği forvete veren Beşiktaş'ın ilk hedefi olan Alexander Sörloth transferi Leipzig'in bonservis ücreti konusunda indirime gitmemesi nedeniyle askıya alınmıştı. Bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

İNDİRİME GİTTİ!

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Beşiktaş'a "Artık kiralık gitmek istemiyorum. Bonservisimi alın, sorun çıkarmam" diyen Norveçli golcünün istediği yıllık ücret konusunda indirime gittiği bildirildi. Daha önce 3.5 milyon Euro talep eden 26 yaşındaki forveti Siyah-Beyazlılar'ın yıllık 3 milyon Euro garanti ücrete ikna ettiği bildirildi. Oyuncuyla anlaşmaya varan Beşiktaş, şimdi gözünü Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Leipzig'e çevirdi.

10 MİLYON EURO

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Pazarlıklarda kapıyı 13 milyon Euro'dan açan, ardından 11 milyon Euro'ya inen ve son olarak da bonservis rakamını 10 milyon Euro'ya çeken Alman ekibi ile Beşiktaş'ın önerisi arasında 2 milyon Euro fark kaldı. Siyah-Beyazlılar karşılıklı jestlerle orta noktada buluşup Sörloth transferini bitirmek için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar bir an önce bu transfere nokta koyup, alternatif forvet, orta saha ve stoper takviyeleri konusunda da hamlelerini bir an önce gerçekleştirmek istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Alexander Sörloth
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