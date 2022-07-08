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Sörloth transferinde son dakika! Trabzonsporlular bu habere çok ama çok kızacak

08.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yeni sezon öncesi büyük oynuyor. Önümüzdeki sene güçlü bir kadro kurarak şampiyon olmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Gabriel Barbosa'dan istediği dönüşü alamayan Fenerbahçe, rotasını Aleksandr Sörloth'a çevirdi. Trabzonspor'da forma giydiği dönemde gol kralı olan ve Türkiye'de iz bırakan Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Sörloth transferinde son dakika! Trabzonsporlular bu habere çok ama çok kızacak
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Sociedad
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Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte revizyona giden sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılıyor. Forvet transferinde Gabigol'den istediği dönüşü alamayan Real Madrid'li Mariano konusunda oyuncunun yüksek ücret isteği nedeniyle beklemeye geçen Fenerbahçe 'nin forvet arayışlarında rotasını yeniden Aleksandr Sörloth'a çevirdiği bildirildi.

SORLOTH'A ONAY VERİLDİ

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Teknik direktör Jorge Jesus'un da Norveçli golcünün transferine onay verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği bildirildi.

Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildireceği 14 Temmuz'a kadar bu transferi bitirmek istiyor.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe sörloth
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