Sörloth transferinde son dakika! Trabzonsporlular bu habere çok ama çok kızacak

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Takımın başına Jorge Jesus'un geçmesiyle birlikte revizyona giden sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi kadro planlaması yapılıyor. Forvet transferinde Gabigol'den istediği dönüşü alamayan Real Madrid'li Mariano konusunda oyuncunun yüksek ücret isteği nedeniyle beklemeye geçen Fenerbahçe 'nin forvet arayışlarında rotasını yeniden Aleksandr Sörloth'a çevirdiği bildirildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un da Norveçli golcünün transferine onay verdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği bildirildi.
Sörloth'un Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu bildireceği 14 Temmuz'a kadar bu transferi bitirmek istiyor.
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