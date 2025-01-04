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  4. Soruşturma başlatıldı! Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı!

Soruşturma başlatıldı! Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.01.2025 23:12
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Fenomen Murat Övüç dini değerleri aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı! Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uçakta türban takıp seyahat eden ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü fenomen Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı.

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GÖZALTINA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta türban taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmıştı. Ünlü isim videoda "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında ise Ekol TV'nin haberine göre dini değerleri aşağılama suçundan Murat Övüç gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
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