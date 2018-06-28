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Sosa'dan ortalığı karıştıran paylaşım!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un antrenmanına katılmayan Jose Sosa, tatil fotoğrafları paylaşında Trabzonspor taraftarlarını çileden çıkardı

Sosa'dan ortalığı karıştıran paylaşım!

3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretiyle Trabzonspor'un Burak Yılmaz'dan sonra en çok kazanan futbolcusu olan Jose Sosa'nın tüm çağrılara rağmen idmanlara katılmamasına yönelik tepki, Arjantinli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla iyice büyüdü.

Jose Sosa

TAKIM İDMANDA O EĞLENCEDE!
Takımın idman yaptığı sırada ülkesi Arjantin'de eğlenirken fotoğraflarını paylaşan Sosa'ya yönetimin ağır bir ceza vereceği belirtildi. Öte yandan Sosa'ya Arjantin takımlarından Club Atletico Colon'un talip olduğu bildirildi. (Sabah)

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jose sosa Trabzonspor

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