Sosa'dan ortalığı karıştıran paylaşım!

3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretiyle Trabzonspor'un Burak Yılmaz'dan sonra en çok kazanan futbolcusu olan Jose Sosa'nın tüm çağrılara rağmen idmanlara katılmamasına yönelik tepki, Arjantinli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla iyice büyüdü.
TAKIM İDMANDA O EĞLENCEDE!
Takımın idman yaptığı sırada ülkesi Arjantin'de eğlenirken fotoğraflarını paylaşan Sosa'ya yönetimin ağır bir ceza vereceği belirtildi. Öte yandan Sosa'ya Arjantin takımlarından Club Atletico Colon'un talip olduğu bildirildi. (Sabah)
UEFA Milan'ı 2 yıl Avrupa'dan men etti!
Beşiktaş Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile sözleşme imzalandığını açıkladı!
Philip Cocu İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'yle resmi sözleşme imzaladı!
Mehmet Topal'dan 'Feda' açıklaması
Beşiktaş'tan Serdar Gürler bombası!
Emre Akbaba’nın tişörtü heyecanlandırdı
Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet eden ortaya çıktı!
Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)
Burak Yılmaz transferi Negredo'ya bağlı
Trabzonspor Eren Derdiyok'u kadrosuna katmak istiyor!
Alpay Özalan milletvekili seçildi mi?
Okuyucu Yorumları 1 yorum