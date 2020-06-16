Sosa, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı!

Trabzonspor'da bir süredir sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Jose Sosa, Süper Lig'in 27. haftasındaki Göztepe karşılaşmasında forma giyememişti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş turunda Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmada forma giyip giyemeceği merak konusu olan Sosa'nın son durumu belli oldu. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe maçı kadrosunda yer almadı.

