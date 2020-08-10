Sosa'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu!

Trabzonspor'daki sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe ile görüştü.TRT Spor'un haberine göre; Arjantinli oyuncu sarı lacivertlilerden iki yıllık sözleşme istedi.

Sosa'nın Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon Euro talep ettiği, görüşmelerin süreceği belirtildi.Öte yandan Jose Sosa'nın temsilciliğini yaptığı şirkette görev alan Independiente'nin eski oyuncusu Emanuel Rivas'tan flaş açıklama geldi.Arjantin basınına konuşan Rivas, "Jose Sosa, en azından yıl sonuna kadar (Aralık) Türkiye'de kalacak ve daha sonra geri dönecek" dedi.

