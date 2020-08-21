Soslu elmalı kek tarifi: Beğeni rekorları kıran en özel tarif!

Beş çayının yeni gözdesi soslu elmalı kek tarifi geliyor. Beğeni rekorları kıran tarifimizi deneyen herkes 10 tam puan verdi. Soslu elmalı keki denemek isteyenler yazımızı okumaya devam edebilirler.
2 su bardağı un
4 yumurta
Bir su bardağı sıvı yağ
Bir su bardağı toz şeker
Bir su bardağı yoğurt
2 elma
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Bir çay bardağı damla çikolata
Derin bir kabın içinde sıvı yağı, toz şekeri ve yoğurdu mikser yardımıyla tamamen homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.
Hazırladığınız karışımdan bir su bardağı ayırın. Geri kalan malzemenin içine yumurtaları kırın ve mikserle çırpmaya devam edin. Ardından malzemelere unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin ve çırpın.
Kek kalıbının her yanını tereyağı ile kaplayın. Elmaları incecik kesin ve kek kalıbının tabanına damla çikolatalarla birlikte dizin. Üzerine hazırladığınız kek harcını dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35 dakika pişirin.
Keki pişirdikten sonra fırından çıkarın. Sıcak kekin üzerine kenara ayırdığınız bir su bardağı sosu eşit bir şekilde dökün ve keki en az 2 saat kadar dinlendirin. Kek soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz.
Elmaları dilimledikten sonra kararmaları için limon suyunda bekletebilirsiniz. Kek kalıbını mutlaka gerçek tereyağı ile yağlamalısınız. Keki pişirirken de kesinlikle kapağını açmadan aralıksız 35 dakika pişirmeniz gerekmektedir. Kekin sosunu sürmek için de kekin soğumasını beklemeyin. Fırından çıkarır çıkarmaz sosu sürün.
Okuyucu Yorumları 0 yorum